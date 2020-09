Sächsische Schweiz überlastet

Laut Management kommt der Park langsam an seine Belastungsgrenze mit mehr als 3,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern im letzten Jahr. Problematisch für Brut und Aufzucht seien tausende Übernachtungen, insbesondere wildes Campen. Außerdem sollten Touris nicht mit dem eigenem Auto anreisen, beim Wandern auf den Wegen bleiben und ihren Müll wieder mitnehmen. Die Natur sei auch durch Drohnen, Feuer und Fäkalien belastet. Dadurch zeigten sich die Tiere selten.

Der Nationalpark in Sachsen grenzt an die Böhmische Schweiz in Tschechien. Damit sind zusammen mehr als 16.000 Hektar des Elbsandsteingebirges geschützt.