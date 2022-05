Sechs Jahre lang war Airbnb in China aktiv - jetzt stellt das US-Unternehmen seine Aktivitäten dort wieder ein.

Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AFP. Demzufolge wird Airbnb in China keine Unterkünfte mehr anbieten. Allerdings bleibt die Plattform weiter offen für Menschen aus China, die darüber Unterkünfte im Ausland buchen wollen.

Airbnb hatte in den letzten Jahren in China etwa 25 Millionen Kundinnen und Kunden. Der Anteil an Buchungen IN China machte aber nur etwa ein Prozent aus. In China kämpft Airbnb schon seit Beginn mit starken Konurrenten auf regionaler und lokaler Ebene. In den letzten beiden Jahren haben außerdem die strengen Corona-Maßnahmen in China das Geschäft mit der Wohnungs- und Zimmervermittlung für Touristen schwer gemacht.