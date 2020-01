Auch letztes Jahr ist die Anzahl an Touristinnen und Touristen gestiegen - mit vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr allerdings etwas weniger schnell als vorher. 2018 lag der Anstieg noch bei sechs Prozent.

Laut der Welttourismusorganisation lag der weniger schnelle Anstieg an einer schwächelnden Weltkonjunktur, an mehr politischen Unsicherheiten und am Brexit.

Nach vorläufigen Zahlen sind die am meisten besuchten Länder übrigens weiterhin Frankreich, Spanien und die USA.