Nepal hätte gern, dass Berg-Touris auch in abgelegenere Himalaya-Gebiete kommen - nicht nur in die Region um den Mount Everest.

Wie die BBC berichtet, sind deshalb für fast 100 Gipfel die Gebühren gestrichen worden. Eigentlich nimmt Nepal Geld dafür, wenn Menschen die Berge in dem Land besteigen wollen. Um auf den Mount Everest zu dürfen, muss gut 10.000 Euro zahlen - je nach Saison auch mehr. Viele hält das allerdings nicht ab - die Region um den höchsten Berg der Welt ist teils völlig überlaufen. Nepal hofft durch die gestrichenen Gebühren für andere Berge darauf, dass auch die abgelegene Regionen im Westen des Landes vom Tourismus profitieren. Himalaya-Reisende sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für das Land.