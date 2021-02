Wer in Nationalparks wilde Berggorillas besucht, für den galt eigentlich schon vor Corona: Besser eine Maske tragen! Denn die Tiere sind sehr anfällig für menschliche Krankheiten.

Forschende der englischen Oxford Brookes Universität haben festgestellt, dass Touris den Affen oft zu nahe kommen. Sie haben fast 900 Fotos ausgewertet, die in den letzten Jahren auf Instagram gepostet wurden - aus den Gebieten, in denen die Berggorillas leben. Den Gorilla-Tourismus gibt es vor allem in Ostafrika, zum Beispiel in Nationalparks in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda und in Ruanda.

Die Forschenden haben sich angeschaut, wie viel Abstand die Menschen zu den Gorillas hielten und ob die Menschen Masken trugen. Bei den meisten Fotos wurde der empfohlene Abstand von sieben Metern demnach nicht eingehalten. Und Gesichtsmasken wurden nur in der Demokratischen Republik Kongo getragen. Die Forschenden sagen: Gerade durch Instagram würden Reisen zu Berggorillas noch populärer. Das sei ein Risiko für Mensch und Tier, denn beide könnten sich Krankheiten einfangen. Sie fordern, dass Masken zur Pflicht werden und dass Verstöße dagegen Geld kosten.

Tourismus ist für den Schutz der Berggorillas eine wichtige Geldquelle. Allerdings bedeuten mehr Besucher auch eine größere Gefahr für die Tierwelt und die Natur.