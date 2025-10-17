"Warum hast du ihn nicht einfach verlassen"? Diese Frage bekommen viele Menschen gestellt, die von einem gewalttätigen Partner lange nicht loskommen.

Kriminologinnen der Uni Cambridge sagen: Das könnte daran liegen, dass solche Partner sehr wirksame Strategien anwenden, um ihre Opfer emotional von sich abhängig zu machen.

Sie haben in qualitativen Interviews 18 Frauen befragt, die von einem männlichen Ex-Partner körperlich oder psychisch misshandelt worden waren. Das zeigte ein typisches Muster: Am Anfang der Beziehung stellten die Partner eine innige emotionale Nähe her: Die Männer zeigten sich sehr fürsorglich, verletzlich und zugewandt, erzählten von eigenen traumatischen Erlebnissen. Im Laufe der Beziehung wechselte sich diese liebevolle Seite aber immer wieder mit schmerzhafter Zurückweisung ab: plötzlicher Kontaktabbruch, körperliche und verbale Übergriffe.

Die Kriminologinnen sagen, dieser unberechenbare Heiß-Kalt-Wechsel kann für eine suchtartige Bindung sorgen. Gesellschaft und Justiz müssten solche emotionalen Strategien von Tätern stärker auf dem Schirm haben.