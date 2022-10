Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die vor allem Katzen befällt.

Aber auch Menschen können sich damit anstecken, zum Beispiel wenn sie Kontakt zu Katzen, infizierter Erde oder kontaminierten Lebensmitteln haben. In der Regel ist das kein Problem, gefährlich werden kann Toxoplasmose aber für ungeborene Babys. Forschende aus Schweden haben jetzt herausgefunden, wie genau sich der Erreger im Körper ausbreitet.

Sie sagen, die Parasiten klauen sozusagen die Identität von Immunzellen. Dafür bauen die Toxoplasmose-Erreger ein bestimmtes Eiweiß in den Zellkern der Zellen ein, die krankmachende Keime eigentlich abwehren sollen. So wird auch deren Verhalten umprogrammiert: Anders als normalerweise wandern die infizierten Immunzellen durch den ganzen Körper und befallen so verschiedene Organe.

Die Forschenden sprechen von "Trojanischen Pferden" oder "Zombie-Immunzellen". Sie sagen, ihre Erkenntnisse könnten erklären, wie sich die Toxoplasmose-Parasiten so effektiv im ganzen Körper von Menschen und Tieren ausbreiten können. Laut Schätzungen der WHO trägt fast ein Drittel aller Menschen weltweit den Toxoplasmose-Erreger in sich.