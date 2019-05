So etwas wird tatsächlich gerade entwickelt. Darüber berichtet das Technikmagazin Technology Review. Die gesammelten Daten der Mitarbeiter sollen dazu dienen, Abläufe in der Firma zu optimieren. Die Firma, die das Daten-Halsband herstellt, hat zum Beispiel durch Tracking schon herausgefunden, dass Programmierer besser arbeiten, wenn sie in der Kantine an Zwölfertischen sitzen statt an Vierertischen - weil sie dann stärker interagieren.

Technology Review berichtet, dass eine Umfrage letztes Jahr ergeben hat, dass 22 Prozent der Unternehmen weltweit aufzeichnen, wo die Mitarbeiter gerade sind. 17 Prozent überwachen die Computernutzung, 16 Prozent schauen auch in die Mails oder die Kalender. Die Begründung ist immer, dass die Produktivität erhöht werden soll.