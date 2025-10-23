In sozialen Medien sind so genannte Tradewives ziemlich präsent, aber tatsächlich unterstützt nur eine Minderheit der jüngeren Frauen in Deutschland solche traditionelle Rollenbilder.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat dazu Zahlen vorgelegt. Danach hat nur knapp ein Fünftel der 20- bis 30-Jährigen Frauen Einstellungen wie Influencerinnen, die für ein traditionelles Bild von Weiblichkeit, Mutterschaft und Care-Arbeit werben.

Vor allem Frauen, die sich selbst als religiös bezeichnen, unterstützen solche Positionen und solche, die formal niedrig oder mittel gebildet sind. Hochgebildete Frauen lehnen Tradwife-Ideale eher ab. Laut der Studie ist eine deutliche Mehrheit der jungen Frauen in Deutschland für gleichberechtigte Rollen zwischen Frau und Mann.

Insgesamt wurden gut 2700 Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren befragt. Die Daten stammen aus den Jahren 2021 und 2023.