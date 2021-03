Können Oktopusse träumen?

Diese Frage stellen sich Forschende aus Brasilien. Sie haben die Kopffüßler beim Schlafen beobachtet. Dabei stellte sich heraus, dass die Tiere offenbar zwei verschiedene Schlafphasen kennen - so wie wir Menschen auch. In der ruhigen Schlafphase wechselten die Oktopusse die Farbe, sie wurden blass und hell, ihre Augen waren zu einem Schlitz verkleinert. In der aktiven Schlafphase wechselten die Tiere öfter Farbe und Muster ihrer Haut, bewegten ihre Augen, Saugnäpfe und Arme. Wach waren sie dabei aber nicht, die beiden Schlafphasen wechselten sich periodisch ab. Damit ähnelt der Schlaf der Oktopusse dem der Menschen, die in der aktiven Schlafphase auch ihre Träume haben. Bisher dachten Wissenschaftler, dass nur Säugetiere und Vögel zwei Schlafphasen kennen. Die Forschenden spekulieren jetzt, was ihre Entdeckung für die Evolution des Träumens bedeutet - sie vermuten, dass im Laufe der Evolution mehrere Arten unabhängig voneinander gelernt haben, zu träumen.

Vielleicht, so die Wissenschaftler, nutzen die Oktopusse ihre aktive Schlafphase ähnlich wie wir Menschen: Durch das Träumen verarbeiten wir Erlebtes und speichern Gelerntes. Oktopusse gelten immerhin als sehr intelligent.