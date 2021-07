Wer erfolgreich in einer Sportart sein möchte, muss mit dem Training nicht unbedingt schon als Kind anfangen.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam , unter Beiteiligung der TU Kaiserslautern in einem Fachmagazin. Für ihre Studie haben die Forschenden in einer Metaanalyse Daten aus mehr als 50 internationalen Studien ausgewertet. Darin waren Daten von mehr als 6.000 Top-Sportlerinnen und -sportlern enthalten, darunter auch mehr als 700 aus der Weltklasse und sämtlichen olympischen Disziplinen.

Es zeigte sich, dass ein früher Trainingseinstieg keine Voraussetzung dafür ist, um in einer Sportart Meister zu werden. Tatsächlich hatten erwachsene Weltklassesportlerinnen und -sportler im Schnitt erst später mit dem Training und mit Wettbewerben begonnen und machten anfangs langsame Fortschritte. Ein früher Anfang war sogar eher die Ausnahme als die Regel. Auffällig war auch, dass sie sich oft in mehr als einer Disziplin übten. Die Forschenden vermuten, dass so eine Vielfalt vorbeugen könnte gegen Burnout und Verletzungen - und helfen könnte beim Erlernen bestimmter Fähigkeiten.

Ein aktuelles Beispiel ist der Deutsche Oliver Zeidler, 25 Jahre, der gerade bei den Olympischen Spielen in Tokio im Rudern antritt. Er wechselte erst mit 20 Jahren vom Schwimmen zum Rudern.