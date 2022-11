Im Alltag wirkt die Klimakrise allgegenwärtig - in Filmen und im Fernsehen findet sie dagegen fast gar nicht statt.

Zu diesem Schluss kommt ein Team der Uni Südkalifornien in seiner Analyse von gut 37.000 Fernsehfolgen und Filmen. Nur in rund 1000 der untersuchten Abschriften kamen Schlüsselbegriffe vor, die mit Klima zu tun haben. Dazu gehörten zum Beispiel Kohlendioxid, Meeresspiegel und Windenergie.

Die Medienforscherinnen und -forscher stellen fest: In den Filmen und Serien wird "Hund" fast 13 mal öfter gesagt als alle fast 40 gesuchten Klima-Schlüsselbegriffe zusammen. Bei einer anschließenden Befragung zu bekannten Filmen mit Klima-Bezug nannten die meisten den Weltuntergangs-Kinofilm "The Day after Tomorrow" - der allerdings schon fast 20 Jahre alt ist.

Mit Klima-Themen realitätsnah bleiben

Das Team befürchtet in der Studie, dass sich Geschichten, die den Klimawandel nicht miteinbeziehen, zunehmend von der Realität abkoppeln. Eine Autorin ruft dazu auf, in Drehbüchern nicht zu predigen, sondern zum Beispiel einfach nur zu zeigen, wie Menschen sich mit Klima-Themen beschäftigen und welchen Einfluss der Klimawandel auf ihr Leben hat.