Um mehr Menschen zur Organspende zu bringen, haben zwei Wirtschaftswissenschaftler einen Vorschlag gemacht: Eine Lotterie.

Zu gewinnen gibt's dabei aber keine Organe, sondern mehrere Geldpreise, zum Beispiel in Höhe von zehn, fünf und einer Million Euro. Die Wissenschaftler von der Hochschule Pforzheim sagen: So eine Lotterie könnte ein Anreiz sein, sich einen Organspendeausweis zuzulegen. In der Zeitung Welt schlagen sie vor: Wer mindestens ein Jahr einen gültigen Organspendeausweis besitzt, könnte automatisch an der jährlichen Verlosung teilnehmen. Bezahlt werden sollten die Preise vom Staat oder den Krankenkassen. Das könnte helfen, den psychologischen Widerstand gegen eine Organspende zu überwinden, und es schafft Aufmerksamkeit für das Thema.

In Deutschland sind Organspendeausweise freiwillig. Zurzeit wird über einen Gesetzentwurf diskutiert, der eine sogenannten Widerspruchslösung enthält. Dann wäre grundsätzlich jede Person Organspender, es sei denn, sie oder Angehörige widersprechen. Aktuell stehen rund 8.500 Patienten und Patientinnen auf einer Warteliste für Organe. Gespendet wird deutlich weniger.