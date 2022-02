Menschen, die ein neues Organ brauchen, müssen darauf oft sehr lange warten.

Ein Grund ist, dass sie ein Organ von einem Verstorbenen mit einer passenden Blutgruppe brauchen. Ein Forschungsteam in Kanada hat nun in einem Pilotverfahren eine Methode vorgestellt, mit der sich sämtliche Blutgruppen von Spenderorganen in die neutrale Blutgruppe 0 umwandeln lassen.

Enzymbehandlung führt zu Blutgruppe 0

Dafür wird das Organ nach der Entnahme mit Enzymen behandelt, die im Darm vorkommen. Die können bestimmte Antigene entfernen, die auf roten Blutkörperchen und in Organen sitzen. Diese Antigene führen dazu, dass ein Mensch entweder Blutgruppe A, B oder AB hat. Sind sie weg, hat man Blutgruppe 0 - die ist am seltensten, wird aber von allen anderen Blutgruppen vertragen.

Der Versuch an einer Lunge mit Blutgruppe A zeigte: Die Methode funktioniert. Jetzt wollen die Forschenden eine größer angelegte klinische Studie vorbereiten.