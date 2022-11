Transsylvanien hat wegen der Dracula-Geschichte ja ohnehin schon einen gruseligen Klang.

Jetzt ist auch noch ein neuer Dino nach der Region in Rumänien benannt. Ein internationales Forscherteam hat die Art im Westen Rumäniens entdeckt und sie Transylvanosaurus platycephalus genannt. Der Dino lebte vor etwa 70 Millionen Jahren und war gar nicht so gruselig. Er war ein Pflanzenfresser, und laut den Forschenden von der Universität Tübingen war der Saurier mit ungefähr zwei Metern Länge nicht besonders groß.

Einer der Forscher vermutet, dass es in Transsylvanien damals nicht so ein gutes Nahrungsangebot gab. Denn die dort gefundenen Dinos sind alle eher klein. Europa war in der Kreidezeit tropisch und es gab viele Inseln. Der neue Transylvanosaurus lebte auf einer der vielen Inseln gemeinsam mit Krokodilen, Schildkröten und riesigen Flugsauriern.