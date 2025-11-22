Der frühe Frost jetzt im November hat es einigen Winzerinnen und Winzern möglich gemacht, Trauben für Eiswein zu lesen. Etwa in Franken, an der Mosel oder in der Pfalz.

Dafür mussten sie früh im Dunkeln raus und mit den Minusgraden im Weinberg klar kommen. Dass es im November schon so kalt ist, war in den letzten Jahren nicht immer so. Da mussten die Winzer oft bis zum Januar warten.

Eisweine gelten als Krönung eines Weinjahrgangs. Es ist aber immer ein Risiko, Weintrauben dafür hängen zu lassen - denn wenn es zu lange dauert, bis mehrere Frost-Nächte nacheinander kommen, sind die Trauben nur noch reif für den Kompost. Wenn es klappt, sind aber gute Preise drin - eine kleine Eiswein-Flasche mit 0,375 Litern bringt 20 bis 70 Euro, manchmal sogar mehr.

Eiswein schmeckt besonders süß, weil vom gefrorenen Wasser in den Trauben viel in der Weinpresse bleibt.