In London stellen sich viele Menschen sehr lange an, um sich am Sarg von der Queen zu verabschieden.

Teilweise müssen sie bis zu 24 Stunden warten, um in die Westminster Hall zu kommen, wo der Sarg aufgebahrt ist. Die BBC hat jetzt einen eigenen Wetterbericht für die "Queue" ins Programm genommen. Demnach waren es da am Samstagmorgen (17.09.) nur sieben Grad Celsius.



