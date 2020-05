Königspinguine fressen vor allem Fisch und Krill. Die enthalten viel Stickstoff. Der wiederrum wird mit dem Kot ausgeschieden. Bodenbakterien der Antarktis wandeln dann den Stickstoff in Lachgas um.

Lachgas ist nicht nur stark schmerzlindernd, es ist auch ein Treibhausgas. Und es ist noch viel klimaschädlicher als Kohlenstoffdioxid (CO2). Lachgas wird zwar hauptsächlich in der Landwirtschaft freigesetzt. Aber Forschende der Universität Kopenhagen haben heraus gefunden, dass die Lachgaswerte in den Bereichen, wo Pinguine leben, sehr hoch sind: 100 Mal höher als auf einem durchschnittlich gedüngten Feld in Dänemark.

Die Forschenden sagen aber, dass die Pinguine nicht so viel zum weltweiten Lachgasausstoß beitragen. Denn es gibt nicht so viele Pinguine und es leben auch nicht so viele Tiere auf einem Fleck in der Intensivtierhaltung.