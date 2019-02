Den Prozess können Experten rückgängig machen, aber bisher bauchten sie für diese chemische Reaktion sehr viel Energie - sprich: extrem hohe Temperaturen. Für die Praxis unbrauchbar.

Wissenschaftler haben jetzt eine neue Methode vorgestellt. Dabei verwandeln sie Kohlendioxid in festes Material - aber bei Raumtemperatur. Sie beschreiben ihre Methode im Fachmagazin Nature Communications. Das Gas wird in einer Elektrolytflüssigkeit gelöst, die auch geringe Mengen einer Flüssigmetallmischung enthält. Legt man jetzt Strom an, bilden sich nach und nach feste Kohlenstoff-Flocken.

Aus Kohlendioxid Batterien oder Treibstoff herstellen

Die Autoren sehen in ihrer Entwicklung eine Möglichkeit, das Treibhausgas CO2 in großem Stil aus der Atmosphäre zu extrahieren. Der entstandene Kohlenstoff könnte zum Beispiel in Batterien weiterverwendet werden. Daneben eigne sich das Kohlenmonoxid, das ebenfalls bei der Reaktion entsteht, beispielsweise als Ausgangsbasis für die Produktion von Chemikalien oder synthetischen Treibstoffen.