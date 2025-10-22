Fleisch zu essen, ist nicht gut fürs Klima - so weit, so bekannt. Wie stark der eigene Fleischkonsum das Klima belastet, hängt aber auch davon ab, wo man lebt.

Forschende aus den USA haben für mehr als 3500 Städte berechnet, wie viel Treibhausgas durch den dortigen Fleischkonsum entsteht. Im Schnitt verursacht er rund eine Tonne CO2 pro Person und Jahr – in manchen Städten aber dreimal so viel wie in anderen.

Das liegt an den Lieferketten: Rindfleisch für Großstädte wie Los Angeles stammt aus Hunderten Landkreisen und wird oft über Tausende Kilometer transportiert. Dabei summieren sich Emissionen aus Futter, Düngemitteln und Transport.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature Climate Change, dass sich die Hälfte dieser Emissionen vermeiden ließe - wenn weniger Lebensmittel weggeworfen würden, an einem Tag pro Woche kein Fleisch gegessen und die Hälfte des Rindfleischs durch Huhn ersetzt würde.

Insgesamt verursacht der Fleischkonsum in den USA jährlich 329 Millionen Tonnen CO₂ – mehr als ganz Großbritannien oder Italien insgesamt jedes Jahr verursachen.