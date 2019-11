Ein Forschungsteam aus Kalifornien hat sich mal angeschaut, was die Gaming-Szene in den USA in einem Jahr an Kohlendioxid freisetzt. Ergebnis: mehr als alle Kühlschränke des Landes zusammen oder so viel wie die mehr als 20 Millionen Einwohner von Sri Lanka. Das sind 24 Millionen Tonnen CO2. Der Energiebedarf wächst durch bessere Grafik, gestochen scharfe 4K-Auflösung und mehr Streaming-Games. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Form des Zockens die energieintensivste ist. Insgesamt ist Gaming aber nur für rund zwei Prozent des Stromverbrauchs der US-Haushalte verantwortlich. Der CO2-Ausstoß hängt wiederum vom regionalen Energiemix aus fossilen und erneuerbaren Energieträgern ab.

Insgesamt wurden 26 Spielesysteme der letzten 15 Jahre untersucht, von Microsoft-Konsolen über Nintendo bis hin zum Apple TV. 20 Testerinnen und Tester hatten darauf beliebte Spiele gezockt, zum Beispiel Minecraft oder Call of Duty.