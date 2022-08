Bundesverkehrsminister Volker Wissing rechnet wegen der Klimakrise regelmäßig mit Niedrigwasser in deutschen Flüssen.

Wissing sagte der Rheinischen Post, deshalb müssten geplante Entlastungsmaßnahmen möglichst schnell umgesetzt werden. Zum Beispiel soll im Rhein an bestimmten Stellen die Fahrrinne vertieft werden. Ansonsten habe die Binnenschiffahrt Probleme - und das führe zu Lieferengpässen. Für die kommenden vier Wochen rechnet Wissing wieder mit leicht steigenden Pegelständen.

Kaum mehr Wasser in Rhein, Spree und Co.

Wegen der Trockenheit sind die Pegelstände vieler Flüsse niedrig. Vor allem der Rhein ist betroffen. Das Land Brandenburg schließt wegen extremen Wassermangels in der Spree mehrere Schleusen im Spreewald. Das Landesumweltministerium will so erreichen, dass das Wasser vor allem in der Hauptspree bleibt. Kleine Gräben und Bäche könnten aber dadurch austrocknen und Fische seien in Gefahr. Das Ministerium rechnet damit, dass auch Notabfischungen nötig sein könnten.