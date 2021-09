Wenn die Balkonpflanzen braune Blätter bekommen, brauchen sie wahrscheinlich Wasser.

Auch auf dem Feld ist das ein Anzeichen dafür, ob bewässert werden muss. Aber dann ist es laut Forschern schon zu spät um zu vermeiden, dass Pflanzen unter der Trockenheit leiden und es eine schlechtere Ernte gibt. Deshalb haben zwei Forscher des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik in Freiburg ein Sensorsystem entwickelt, das schon innerhalb weniger Stunden erkennen soll, ob Pflanzen auf einem Feld durstig sind. Dafür messen Satelliten mit einer Wärmebildkamera die Temperatur auf der Blattoberfläche. Bei Wassermangel verdunstet dort weniger Wasser und die Temperatur steigt. Nach Angaben der Forscher misst ihr System auf ein Zehntel-Grad genau.

Nächstes Jahr soll das Sensorsystem in Betrieb gehen - und zwar an Bord der Internationalen Raumstation. Dann wäre es möglich, per App in Echtzeit auf der Erde zu bewässern. Damit könnten Landwirtinnen und Landwirte nicht nur ihre Erträge verbessern, sondern zum Beispiel auch Wasser sparen.