Israel will entsalztes Meerwasser in einen Süßwasser-See einleiten.

Das Projekt ist der Zeitung Times of Israel zufolge weltweit einmalig. Der staatliche Wasserversorger baut an einer Zuleitung für den See Genezarath. Das ist der größte Frischwasser-Speicher des Landes.

Projekt soll den See wassersicherer machen

Vor einigen Jahren hatte aber eine längere Dürre-Periode gegeben und der Pegel des Sees fiel stark ab. Zwar hat sich der Wasserstand mittlerweile wieder erholt, aber um in Zukunft vorbereitet zu sein, ist jetzt die Zuleitung in Bau: Fünf Meerwasser-Entsalzungs-Anlagen an der Mittelmeerküste sollen mit einem Fluss verbunden werden, der in den See Genezareth mündet.

Die Wasserbehörde sagt, Tests hätten gezeigt, dass das Projekt keine nennenswerten schädlichen Auswirkungen auf die Ökosysteme habe. Nächstes Jahr im Frühling soll die Anlage fertig sein und dann Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr in den See leiten.