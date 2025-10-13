Korallenriffe in warmen, tropischen Gewässern wird es wohl nicht mehr lange geben.

Für die anstehende Weltklimakonferenz in Brasilien nächsten Monat haben Forschende aus 20 Ländern einen gemeinsamen Report erstellt.

Darin steht, dass in Bezug auf tropische Korallenriffe ein Kipppunkt erreicht ist. Viele Riffe sterben schon ab, weil die Gewässer zu warm geworden sind. Und ihr Absterben ist wahrscheinlich unwiederbringlich - egal ob die Menschheit es schafft, die Erderwärmung zu verlangsamen oder nicht.

Existenz von Millionen Menschen bedroht

Ein Mitautor der Uni Exeter erklärt, dass es nicht nur ums Überleben von rund einer Million Meeresarten geht. Sondern auch um die Existenzgrundlage von Millionen von Menschen in der Region.

Auch Teile der polaren Eiskappen hätten möglicherweise ihre Kipppunkte überschritten. Ihr weiteres Schmelzen könnte zum Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter führen.