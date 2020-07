Jetzt wurde das Virus wieder bei einem Wildvogel entdeckt - es ist die erste bekannt gewordene Infektion dieser Mückensaison. Laut den Berliner Behörden war eine Blaumeise vergangene Woche tot im Stadtteil Treptow-Köpenick gefunden worden. Der Erreger wurde daraufhin im Landeslabor Berlin-Brandenburg identifiziert.

Das West-Nil-Virus kommt ursprünglich aus Afrika und wird durch Zugvögel verbreitet. Stechmücken helfen dabei, den Erreger zwischen wildlebenden Vögeln zu übertragen. Die Blutsauger können allerdings auch Säugetiere, wie Pferde oder den Menschen infizieren. Bricht das West-Nil-Fieber aus, entwickeln sich meistens grippeähnliche Symptome. Gefährlicher kann das Virus für immungeschwächte und ältere Personen sein.

Das Robert Koch-Institut hält Ansteckungen mit der Tropenkrankheit West-Nil-Fieber in Deutschland dauerhaft für möglich. Vor allem längere Sommer mit hohen Temperaturen könnten zu einer verlängerten Saison und einer weiteren räumlichen Ausbreitung beitragen. Der Erreger sei offenbar in der Lage in Deutschland zu überwintern.



Die ersten Nachweise in Deutschland lagen 2018 bei Vögeln und Pferden vor. 2019 gab es in Ostdeutschland im Spätsommer erstmals fünf diagnostizierte Infektionen beim Menschen, die vermutlich auf Mückenübertragung im Inland zurückgingen - in Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Zuvor hatten Reisende Infektionen mitgebracht. Von Mensch zu Mensch kann das Virus nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht übertragen werden. Hauptwirte bleiben Vögel, bei denen einzelne Arten besonders empfänglich sind.