Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum ersten Mal einen Impfstoff gegeen Malaria.

Es stammt vom britischen Hersteller GlaxoSmithKline, der dafür auch von NGOs finanziell unterstützt wurde. Das Mittel richtet sich gegen Plasmodium falciparum, den gefährlichsten Malaria-Erreger. Die WHO will es breit bei Kindern in Afrika einsetzen lassen - Malaria ist dort die häufigste Todesursache bei unter 5-Jährigen, jedes Jahr sterben etwa 260.000 von ihnen an der Tropenkrankheit.

Die Empfehlung der WHO beruht auf klinischen Studien bei Kindern in mehreren afrikanischen Ländern über ein Jahrzehnt hinweg. Unter den jungen Geimpften sind tödliche Krankheitsverläufe laut der WHO um 30 Prozent zurückgegangen, eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit. Die WHO hält neben einer Impfung deshalb weitere klassische Mittel zur Malaria-Prophylaxe für notwendig, wie zum Beispiel Moskitonetze.