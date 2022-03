Tropenwälder binden offenbar nicht nur das Treibhausgas CO2.

Sie helfen auch, das Klima auf unserem Planeten abzukühlen. Ein internationales Team von Forschenden hat in seiner Studie herausgefunden, dass unter anderem die Wasserverdunstung der Tropenwälder und die Rauigkeit des Kronendachs das Klima beeinflussen. Durch die verschieden hohen Äste erhöhen die Baumkronen laut den Forschenden die Turbulenzen in der Luftschicht über dem Wald. So kommt es zu einer stärkeren Vermischung der Luft. Gleichzeitig sorgen die Baumkronen für Schatten und halten so Wärme von der Erdoberfläche fern.

Aufforsten könnte viel für globale Kühlung bringen

Laut ihren Berechnungen bewirken allein die Tropenwälder Südamerikas, Afrikas und Südostasiens eine Abkühlung des globalen Klimas um ein Drittel Grad. Rechnet man ihren Effekt als Filter für CO2 mit ein, summiert sich das Ganze auf ein Grad.

Die Forschenden sagen: Würden wir die ausgedünnten Tropenwälder in diesen Gebieten wieder aufforsten, dann könnte das deutlich mehr zur globalen Kühlung beitragen als bisher gedacht.