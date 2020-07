Die Café-Kette Starbucks will die reduzierte Mehrwertsteuer anscheinend nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben.

Das berichtet der Berliner 'Tagesspiegel' und beruft sich auf eine interne Mail vom Betreiber der deutschen Starbucks-Läden. Da steht demnach drin, dass sich nichts an den Preisen für Kaffee und Co. ändern wird. Als Grund nennt der Betreiber laut Bericht den neuen Tarifvertrag. Der sieht vor, dass die Mitarbeitenden in der Systemgastronomie nach und nach mehr Geld bekommen. Die Senkung der Mehrwertsteuer gebe dafür einen 'flexibleren Handlungsspielraum'.

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, kritisiert, dass Starbucks die Mehrwertsteuersenkung offenbar nicht an die Kunden weitergibt und macht gleichzeitig der Bundesregierung Vorwürfe: "Anstatt Gelder mit der Gießkanne zu verteilen und so auch die Profite von Steuerprellern wie Amazon und Starbucks zu erhöhen, sollten die, die es brauchen, die kleinen und mittleren Unternehmen, viel stärker unterstützt werden".

Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuersenkung im Rahmen ihres Konjunkturpakets beschlossen, um den Konsum wieder anzukurbeln. Mehrere Politiker hatten schon im Vorfeld befürchtet, dass einige Unternehmen die Senkung gar nicht oder nur zum Teil an die Kunden weitergeben könnten.