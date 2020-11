Der Handel in Deutschland ist auf den Verkauf von Feuerwerk vorbereitet - auch wenn Böller und Raketen dieses Silvester auf vielen öffentlichen Plätzen verboten sind, wegen der Corona-Pandemie.

Laut dem Statistischen Bundesamt wurden dieses Jahr mindestens 30.000 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert. Das sind etwa drei Prozent mehr als im Vorjahrszeitraum.

Schon letztes Silvester war es in einigen deutschen Großstädten stiller als in den Jahren davor. Das lag an einzelnen Feuerwerksverboten wegen des Klimawandels und der erhöhten Feinstaubbelastung in den Innenstädten.

Dieses Jahr soll es zu Silvester an öffentlichen Plätzen ein Feuerwerksverbot geben, um dort große Menschenansammlungen zu vermeiden. Im privaten Bereich gibt es kein Böllerverbot. Bund und Länder empfehlen aber trotzdem, aufs Feuerwerk zu verzichten, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nicht noch mehr zu belasten. Jedes Silvester gibt es wegen Böllern und Raketen Verletzte.