Sein Leben wurde in einer BBC Serie verfilmt, die auch auf Netflix läuft. Der Franzose saß in Indien 20 Jahre in Haft, weil er Touris in einem Bus vergiftet hatte und später kam er in Nepal in ein Hochsicherheits-Gefängnis, wegen des Mordes an einem Backpacker-Paar.

Abschiebung nach Frankreich geplant



Jetzt ist der Mann mit 78 Jahren aus der Haft entlassen worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass er erstmal zur Immigrationsbehörde nach Kathmandu gebracht wird und nach Frankreich abgeschoben werden soll, sobald seine Papiere komplett sind.



Am Mittwoch hatte der Oberste Gerichtshof in Nepal angeordnet, dass der Mann früher freikommt. Begründet wurde das unter anderem mit seinem Alter.