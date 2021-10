Damit nimmt Biden eine Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump zurück. Der hatte die Schutzgebiete "Bears Ears" und "Grand Staircase-Escalante" im Bundesstaat Utah verkleinern lassen, um Öl- und Gasbohrungen, Bergbau und Holzfällerei zu ermöglichen. Biden lässt die ursprünglichen Schutzzonen jetzt zum Teil sogar vergrößern. Die Gebiete sind der indigenen Bevölkerung sehr wichtig.

Auch das Meeresschutzrevier "Northeast Canyons and Seamounts" vor der Ostküste der USA erhält seinen Status zurück. Dort leben viele seltene und bedrohte Tierarten. Trump hatte Fischereiverbote aufgehoben. Durch Bidens Dekret sollen sie in zwei Jahren wieder voll in Kraft treten.