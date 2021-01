Die Sprengung eines Kasinos des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump wird doch nicht versteigert.

Die Behörden in Atlantic City wollten den Erlös der Versteigerung für wohltägige Zwecke nutzen - das Trump-Kasino in der Stadt verfällt seit Jahren. Laut US-Medienberichten hat ein befreundeter Milliardär von Trump die Sprengung jetzt verhindert und Sicherheitsbedenken angeführt - er will den ursprünglich geplanten Erlös demnach selbst übernehmen.



Das höchste Gebot für die Sprengung lag offiziellen Angaben zufolge bei 175.000 Dollar. Trump hatte sich 2009 nach vier Insolvenzanträgen weitgehend aus Atlantic City zurückgezogen. Das Gebäude rottete seitdem vor sich hin. Der Bürgermeister von Atlantic City kündigte an, das Kasino-Gebäude auch ohne Versteigerung beseitigen lassen zu wollen. Morgen will er ein neues Abrissdatum bekannt geben.