Erst eine Mauer an der Grenze zu Mexiko und jetzt auch noch in Colorado zur Grenze zum US-Bundesstaat New Mexiko?

US-Präsident Donald Trump hat bei einer Rede in Pittsburgh mal wieder für Verwirrung gesorgt. Denn da sagte er, dass er auch in Colorado eine Mauer bauen will. Weil der Bundesstaat an New Mexico grenzt, und das wiederum an Mexiko.

In den sozialen Netzwerken hat Trumps Rede für Spott gesorgt. Ein demokratischer Senator postete bei Twitter das Bild einer US-Karte, auf der er mit Filzstift eine neue Grenze zu Mexiko gemalt hat, die auch um New Mexico rumführt. Das "New" hat er dabei durchgestrichen. Damit sieht es so aus, als würde der US-Bundesstaat auch zu Mexiko gehören.