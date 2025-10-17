Ähnlich wie in Deutschland wird auch die Gesellschaft in Tschechien immer älter.

Deswegen ist das Thema Pflege dort sehr groß. Das tschechische Sozialministerium hat jetzt angekündigt, Angehörige für die Pflege zu Hause bezahlen zu wollen. Es plant ein festes Gehalt, ähnlich wie bei der Aufnahme von Pflegekindern. Außerdem sollen ambulante Pflegedienste aufgebaut werden, die zu den Betroffenen nach Hause kommen.

Hintergrund ist, dass in Tschechien die meisten Alten stationär in einer Einrichtung unterkommen, statt zuhause gepflegt zu werden. Das ist quasi ein Erbe aus dem sozialistischen Vorgängersystem, in dem staatliche Institutionen Teile der Gesundheitsfürsorge übernommen haben. Weil es aber immer mehr Pflegebedürftige gibt, hatten sich die Kosten für den Staat allein in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

