Die Cannabis-Kirche wird in Tschechien nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt.

Das Oberste Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde dazu abgewiesen. Das Gericht zweifelt vor allem an der Ernsthaftigkeit der Antragsteller. Es geht eher davon aus, dass es ihnen darum geht, Cannabis im Namen der Freiheit der Religionsausübung nutzen zu können.

Die Cannabis-Kirche hat sich vor Jahren in den USA gegründet. Aber auch dort ist Kiffen nicht ohne weiteres in dem Kirchengebäude möglich. Mitgliedern geht es nach eigenen Angaben vor allem darum, das Image von Marihuana-Konsum in der Öffentlichkeit zu verbessern.

Der Besitz von Cannabis und Marihuana ist in Tschechien grundsätzlich strafbar. In der Praxis werden geringe Mengen nicht immer verfolgt. Für medizinische Zwecke ist Cannabis auf Rezept möglich.