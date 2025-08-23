In Tschechien sind Schulen ab dem kommenden Jahr dazu verpflichtet, kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen.

Alle Bildungseinrichtungen, die von Schülern ab zehn Jahre besucht werden, sollen mit kostenlosen und einzeln verpackten Hygieneartikeln ausgestattet werden. Die Gesundheitsministerin sagt, die Menstruation sei ein natürlicher Teil des Lebens. Keine Schülerin sollte sich deswegen schämen oder improvisieren müssen.

Seit Jahren machen Aktivistinnen und Aktivisten weltweit auf das Thema Menstruationsarmut aufmerksam: Tschechien ist davon besonders betroffen: Hygieneprodukte sind dort teurer als im EU-Durchschnitt.