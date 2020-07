Der tschechische Präsident Milos Zeman hat den Slogan "Black lives matter" als "rassistisch" bezeichnet.

Das sagte er bei einem Besuch beim amerikanischen Botschafter in Prag. Anlass ist der bevorstehende 4. Juli, an dem in den USA die Unabhängigkeit gefeiert wird.

Wie die Zeitung Pravo berichtet, begründete Zeman das damit, dass alle Leben zählten. Er kritisierte die Unruhen in US-amerikanischen Großstädten und auch die Zerstörung von Statuen. Zeman warnte mit Blick auf die Demonstranten vor Eingriffen in die individuelle Freiheit der Bürger und sagte, man dürfe diese Gefahr nicht ignorieren, und müsse sich ihr entgegenstellen.

Die Bewegung "Black lives matter" heißt übersetzt "Schwarze Leben zählen". Sie wendet sich gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Zeman sorgt immer wieder mit provokanten Aussagen für Aufsehen. Als Staatsoberhaupt hat er meistens repräsentative Aufgaben. Er gilt aber in Tschechien als einflussreicher Meinungsmacher.