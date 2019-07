In Tschechien haben hunderte Menschen im strömenden Regen Schlange gestanden - für einen Null-Euro-Schein.

Dabei geht es allerdings um den Sammler-Wert: Der Schein wurde anlässlich des 80. Geburtstags des tschechischen Schlager-Stars Karel Gott herausgegeben, mit seinem Konterfei. Ein Plattengeschäft im Zentrum der Hauptstadt Prag hat die Sonderanfertigung heute für zwei Euro verkauft.

Einige Fans hatten sogar vor dem Plattenladen übernachtet, um einen der Scheine zu bekommen.

Unter Schlager-Fans ist Karel Gott auch in Deutschland beliebt. In Tschechien ist er aber eine echte Ikone. Zu seinem Geburtstag brachten viele Fernsehsender Sondersendungen. Tschechische Musikfans haben ihn in der Vergangenheit 42 Mal zum beliebtesten Sänger des Jahres gewählt.

Die Null-Euro-Scheine sind von der Europäischen Zentralbank offiziell genehmigte Souvenir-Sonderdrucke. Es gab sie auch schon mit dem Eiffelturm in Paris, dem Londoner Big Ben und dem niederländischem Maler Rembrandt.

In Tschechien ist die Landeswährung eigentlich die Tschechische Krone.