Darauf deuten Unterwasserausgrabungen, Bohrungen und Modelle hin, die von einem Forschungs-Team aus Israel und den USA durchgeführt wurden. Demnach ist der Tsunami an sich nichts Besonderes: Historische Aufzeichnungen und geographische Daten zeigen, dass in den letzten sechstausend Jahren ein Tsunami pro Jahrhundert an der östlichen Mittelmeer-Küste auftrat. Allerdings gab es bisher wenig Beweise für frühere Tsunamis.



Die Forschenden untersuchten eine Region am Mittelmeer im Nordwesten Israels. Dort fand das Team Muschel- und Sandschichten in eineinhalb bis dreieinhalb Kilometern Entfernung zur Küste. Der Tsunami muss also eine Wellenhöhe von bis zu 40 Metern gehabt haben.



Offenbar hat laut der Studie ein Erdbeben damals, von dem man schon wusste, einen Unterwasser-Erdrutsch ausgelöst, der wiederum den massiven Tsunami verursacht hat.