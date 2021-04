Es gilt als Prestigeobjekt des türkischen Präsidenten, ist aber sehr umstritten: Recep Tayyip Erdoğan setzt sich für einen Kanalbau durch die Millionenmetropole Istanbul ein - als alternative Wasserstraße zu der Meerenge Bosporus.

Die Bauarbeiten sollen im Juni starten. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist allerdings dagegen und kündigte jetzt an, mit allen juristischen Mitteln gegen den geplanten Kanalbau vorzugehen. Experten warnen vor irreparablen Schäden am Ökosystem rund um Istanbul und davor, dass die Trinkwasser-Ressourcen gefährdet werden. Außerdem kann sich ihrer Ansicht nach die Gefahr von Erdbeben durch den Bau in dem sowieso schon gefährdeten Gebiet weiter erhöhen.

Der Istanbuler Bürgermeister kritisiert, die Regionalregierung werde nicht in die Planung um das Milliarden-Vorhaben eingezogen. Er spricht von einem Projekt, das gänzlich aufs Geldverdienen ausgerichtet sei. Erdoğan sagt dagegen, dass durch den Kanal der Schiffsverkehr auf dem Bosporus - einer der verkehrsreichsten Seepassagen der Welt – reduziert werden könne.