In der Türkei ist das älteste Filmfestival des Landes komplett abgesagt worden - weil die Regierung den Veranstaltern Terrorpropaganda vorgeworfen hat.

Es geht um das Golden Orange Film Festival in Antalya, das nächste Woche sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert hätte. Jetzt hat der Bürgermeister von Antalya das Festival nach viel Ärger mit dem Kultusministerium abgesagt.

Das Ministerium hatte dem Festival seine Unterstützung entzogen, weil es aus seiner Sicht Terrorpropaganda im Namen der Kunst verbreiten wollte. Konkret geht es um den Dokumentarfilm Kanun Hükmü (The Decree), der die Ereignisse rund um den Putschversuch 2016 in der Türkei behandelt. Erzählt wird die Geschichte eines Lehrers und eines Arztes, die ihre Jobs verlieren, weil die türkische Justiz ihnen unterstellt, den Geistlichen Fethullah Gülen zu unterstützen. Der lebt in den USA, ist aber laut türkischer Regierung verantwortlich für den Putschversuch.

Tausende Menschen sind in den letzten Jahren verhaftet worden oder haben ihre Arbeit verloren, weil sie unter Verdacht gerieten, der Gülen-Bewegung nahe zu stehen. Regelmäßig landen auch Journalisten und Regierungskritikerinnen wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda oder der Terrorunterstüzung vor Gericht.