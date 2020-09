In der Türkei hat sich eine grüne Partei gegründet.

Die neue Partei besteht aus 110 Gründungsmitgliedern. Den Vorsitz übernimmt eine Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann. Neben Umweltschutz wollen sich die Grünen auch für Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit in der Türkei einsetzen. Von der Parteispitze hieß es, in der Türkei sei auch die Zeit für eine grüne Bewegung gekommen.

Die neuen Grünen wollen bis 2050 die Verwendung fossiler Brennstoffe beenden. Sie wollen sich für nachhaltige Energiequellen, nachhaltigen Tourismus und maßvolle Landwirtschaft einsetzen. Auch die Wirtschaft wollen die Grünen in der Türkei von Grund auf umkrempeln. Vor allem soll jeder das Recht auf Wasser bekommen. Ganz oben steht die Gleichheit zwischen Mann und Frau an. Aber auch die Rechte von Schwulen und Lesben und anderer Minderheiten. Im Moment gibt es in der Türkei etwas mehr als 80 Parteien.