In der Türkei sollen kranke oder aggressive Straßenhunde bald getötet werden - wenn sie eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen oder anderen Tieren sind.

Das Parlament hat für einen entsprechenden Gesetzesartikel gestimmt. Es ist einer von insgesamt 17 Artikeln, mit denen die türkische Regierung dafür sorgen will, dass weniger herrenlose Hunde auf den Straßen sind. Das komplette Gesetz könnte in den nächsten Tagen verabschiedet werden. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Ende Mai gesagt, dass es aktuell rund vier Millionen streunende Hunde in der Türkei gebe. Angriffe durch Straßenhunde hätten zugenommen und viele der Tiere hätten Tollwut.

Tierschützer wie der Deutsche Tierschutzbund sehen die Pläne sehr kritisch. Sie befürchten, dass massenhaft Straßenhunde getötet werden - und dass es eine Art Groß-Kampagne geben wird.

Auch die türkische Opposition ist nicht überzeugt. Sie hat angekündigt, das Gesetz in der Hauptstadt Ankara und in Istanbul nicht umzusetzen, falls es durchkommt. In beiden Großstädten stellt die Opposition den Bürgermeister.