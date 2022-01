In der Türkei hat Kamel-Wrestling seit Jahrhunderten Tradition.

Zwei Kamele treten in einer Arena gegeneinander an und bekämpfen sich. Tierschützende kritisieren das seit Jahren. Sie haben am Wochenende auch gegen ein internationales Kamel-Wrestling-Festival in Selcuk der Provinz Izmir protestiert. Die Tierschutzorganisationen Haytap nannte die Kamelkämpfe ein Verbrechen. Die Tiere würden zum Kampf gegeneinander angestachelt. Das sei beschämend und müsse gestoppt werden. Die Organisatoren verteidigten sich. Sie sagen, dass Schiedsrichter die Tiere trennen, falls die Zusammenstöße zu heftig würden. Einer der Kamelbesitzer erklärte, seine Familie kümmere sich um die vier Kamele wie um die eigenen Kinder.

Kamelwrestling ist vor allem im Südwesten der Türkei beliebt. Das Festival in Selcuk ist eines der größten des Landes. Jedes Jahr kommen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, um mehr als 150 Kamele kämpfen zu sehen.