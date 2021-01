In der Türkei hat die Polizei vier Studierende festgenommen - weil sie bei Protesten ein Bild dabei hatten, auf dem die LGBTQ-Fahne neben der Kaaba gezeigt wurde.

Die würfelförmige Kaaba steht im Hof der Moschee von Mekka - und ist die heiligste Stätte für Muslime. Der türkische Innenminister nannte auf Twitter den Protest eine respektlose Attacke.

Die festgenommenen Studierenden hatten gestern auf dem Campus der Bogazici-Universität an einem Protest teilgenommen. Die Studierenden wehren sich gegen die Ernennung des neuen Uni-Rektors durch Präsident Recep Tayyip Erdogan. Eigentlich wählen Unis in der Türkei ihre Leiter intern, aber seit dem Putsch-Versuch in der Türkei 2016 will sich Erdogan so Zugriff auf die Hochschulen sichern.