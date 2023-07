In der Türkei werden Benzin und Diesel offenbar deutlich teuer.

Mehrere Medien berichten, dass die türkische Regierung die Steuersätze auf Sprit verdreifacht hat; bei Benzin zum Beispiel von umgerechnet etwa 8 Euro-Cent pro Liter auf 25 Cent. Dadurch könnten die Preise für Treibstoffe in der Türkei um rund 20 Prozent steigen. Erwartet wird auch, dass damit die Inflation weiter hochgeht - das Geld in der Türkei verliert schon seit Monaten massiv an Wert.

Der Grund für die Steuererhöhung ist offenbar das schwere Erdbeben in der Türkei im Frühjahr. Das hat nach den Medienberichten eine große Lücke in den türkischen Staatshaushalt gerissen - die jetzt offenbar unter anderem mit der höheren Spritsteuer gefüllt werden soll.