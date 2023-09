Seit einer Woche läuft die Rettung eines US-Höhlenforschers in der Türkei.

Jetzt hat es das Rettungsteam geschafft, Mark Dickey zumindest 300 Meter näher an die Oberfläche zu bringen. Das meldet die türkische Höhlenforschungsgesellschaft bei X.

Damit ist der Forscher aber immer noch 700 Meter tief in der Morca-Höhle an der Mittelmeerküste. Das ist die dritt-tiefste Höhle der Türkei. Dickey ist mit einem internationalen Forschungsteam unterwegs. In mehr als 1.100 Meter hatte er plötzlich Magen-Darm-Blutungen bekommen. Laufen kann er nach Angaben der Retter nicht mehr. Er muss mit einer Trage nach oben gebracht werden - das kann wohl noch Tage dauern. Immer wieder müssen auch Pausen eingelegt werden, damit Dickey sich erholen kann. Bei dem Einsatz arbeiten rund 150 Kräfte der türkischen und europäischen Höhlenforschungsgesellschaft zusammen.