Im Südosten der Türkei sind die Überreste einer riesigen unterirdischen Stadt entdeckt worden.

Die Höhlen wurden eher zufällig in Midyat in der Türkei entdeckt, bei einer Reinigungsaktion für die Altstadt dort. Archäologie-Experten legten dann Stück für Stück ein unterirdisches Netz aus Räumen und Korridoren frei. Vermutet wird, dass sich dort im zweiten und dritten Jahrhundert verfolgte Christen versteckten.



In der Region der Türkei sind schon mehrere unterirdische Höhlenstädte entdeckt worden. Es ist bisher aber wohl keine so groß wie der Fund in Midyat.