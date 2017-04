Die Wahlkommission in der Türkei will Beschwerden über das Referendum prüfen.

Sie reagiert damit auf Vorwürfe der Opposition. Die hatte unter anderem kritisiert, dass auch ungestempelte Wahlzettel zugelassen wurden. Die Opposition hat deshalb beantragt, das Ergebnis für ungültig zu erklären - und will notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Auch von internationalen Wahlbeobachtern kam in den vergangenen Tagen Kritik an dem Verhalten der Wahlkommission. Die sei nicht bereit gewesen, an der Aufklärung der Vorwürfe mitzuarbeiten.

Bei der Abstimmung am Wochenende hatten nach offiziellen Angaben 51,4 Prozent der Türken für die Verfassungsänderung gestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verleihen soll. Er ist damit Präsident und Regierungschef in einem, kann das Parlament auflösen und Minister entlassen.